«Факел» отправил в РФС жалобу на судейство в матче с «Краснодаром»

«Факел» обратился в ЭСК РФС по двум спорным эпизодам матча 3-го тура РПЛ с «Краснодаром» (0:0), сообщает «РБ Спорт».

Первый момент касается непоказанной второй желтой карточки полузащитнику «Краснодара» Эдуарду Сперцяну. Второй — незасчитанный гол игрока «Факела» Дилана Мертенса на 75-й минуте.

После трех туров чемпионата России «Факел» занимает 15-е место в таблице. В следующем матче воронежцы сыграют в Самаре против «Крыльев Советов». Встреча состоится 11 августа.