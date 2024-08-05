Деменко: «Крылья Советов» способны преподнести «Спартаку» сюрприз»

Бывший полузащитник «Спартака» Максим Деменко считает, что «Крылья Советов» способны отобрать очки у красно-белых в гостевом матче 3-го тура РПЛ.

«В уверенной победе «Спартака» есть сомнения. То, что «Крылья Советов» проиграли в двух первых турах, еще ни о чем не говорит.

Матч в любом случае начнется с чистого листа. Самарцы способны противостоять москвичам и преподнести сюрприз. Сейчас в РПЛ многие команды даже в проигранных встречах показывают хороший открытый футбол. Это относится и к «Крыльям Советов». Поэтому я думаю, что в этом матче будет много забитых мячей, а победить может любой», — цитирует Деменко Vprognoze.ru.

Встреча между командами состоится в понедельник, 5 августа. Стартовый свисток на «Открытии Банк Арене» в Москве прозвучит в 20:00 по московскому времени.