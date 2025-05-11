«Факел» встретится с «Локомотивом» в 28-м туре чемпионата России в воскресенье, 11 мая. Матч пройдет на стадионе «Воронеж» в Воронеже. Начало — в 16.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Локомотив» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры покажут на телеканале «Матч Премьер» и сайте matchtv.ru.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

11 мая, 16:30. Факел (Воронеж)

По итогам 27 туров РПЛ команда из Воронежа набрала 16 очков и занимает 16-е место в турнирной таблице. Железнодорожники с 46 баллами идут на шестой строчке чемпионата.

