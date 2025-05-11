Орлов: «Восхищен Мойзесом из ЦСКА! Вот такой защитник нужен «Зениту»

Комментатор Геннадий Орлов считает, что ЦСКА по делу победил «Краснодар» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— ЦСКА победил абсолютно заслуженно. Во втором тайме армейцы явно переиграли «Краснодар». Я восхищен Мойзесом! Какой футболист! Сила, мощь, понимание игры. Ух! Вот такой защитник нужен «Зениту». Дуглас Сантос? Нет, сейчас Мойзес лучше.

Дуглас как-то погас, сник. У него уже, видимо, футбольная осень наступила. С другой стороны, его надо поблагодарить за вклад в чемпионства. Но сейчас мимо него все чаще проскакивают соперники. И в созидании он начал «проседать», нет прежних диагоналей... — заявил «СЭ» Орлов.