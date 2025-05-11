Футбол
11 мая, 14:45

Орлов: «Восхищен Мойзесом из ЦСКА! Вот такой защитник нужен «Зениту»

Виталий Айрапетов
Корреспондент

Комментатор Геннадий Орлов считает, что ЦСКА по делу победил «Краснодар» (1:0) в 28-м туре РПЛ.

— ЦСКА победил абсолютно заслуженно. Во втором тайме армейцы явно переиграли «Краснодар». Я восхищен Мойзесом! Какой футболист! Сила, мощь, понимание игры. Ух! Вот такой защитник нужен «Зениту». Дуглас Сантос? Нет, сейчас Мойзес лучше.

Дуглас как-то погас, сник. У него уже, видимо, футбольная осень наступила. С другой стороны, его надо поблагодарить за вклад в чемпионства. Но сейчас мимо него все чаще проскакивают соперники. И в созидании он начал «проседать», нет прежних диагоналей... — заявил «СЭ» Орлов.

Валентин Пальцев и&nbsp;Александр Соболев борются за&nbsp;мяч в&nbsp;матче РПЛ &laquo;Динамо&raquo; Махачкала&nbsp;&mdash; &laquo;Зенит&raquo; (0:1).«Зенит» на равных сыграл с Махачкалой... Восхищен Мойзесом из ЦСКА!» Орлов — о золотой гонке, Акинфееве и Соболеве

«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • Tito88

    Куй тебе старый балабол!

    11.05.2025

  • Gavr49

    Это что, руководство к действию?

    11.05.2025

  • 36

    Зачахнет у вас Мойзес от сытостей и вечного чемпионства.Не к чему будет стремится.Художник должен быть голодным

    11.05.2025

  • andrey7773

    Отвалите .

    11.05.2025

  • 36

    Молодец,Геннадий Сергеич,скучать не даёт!

    11.05.2025

