Орлов: «Зенит» спасся в игре с Махачкалой»

Комментатор Геннадий Орлов в интервью «СЭ» на четверку с минусом оценил игру «Зенита» в матче 28-го тура РПЛ с махачкалинским «Динамо» (1:0).

— В общем, довольно средняя игра в исполнении сине-бело-голубых. На четверку с минусом. Были отрезки, когда Махачкала просто подавила «Зенит». Удивительно! Надо признать: питерцы спаслись. А на каком месте Махачкала? Вот вы вчера почувствовали разницу между 11-м местом и вторым?

«Зенит» с Махачкалой сыграл на равных... Ни убавить, ни прибавить. По числу опасных моментов хозяева даже превзошли действующих чемпионов. Питерцы какие-то уставшие, мало идей. И опять приходится возвращаться к фигуре Глушенкова. Ну пора ему все-таки «выстрелить» уже весной? Контракт же надо отработать. Хотя бы в одной из оставшихся игр!

Конечно, в золотой гонке главное — очки, результат. «Зенит» его пусть и с трудом, но добился. И вот теперь подопечные Семака — реальные претенденты на золотые медали.