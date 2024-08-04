Матч «Факел» — «Краснодар» начнется в 17:30 по московскому времени

«Факел» сыграет с «Краснодаром» в матче 3-го тура Российской премьер-лиги в воскресенье, 4 августа. Стартовый свисток на стадионе «Факел» в Воронеже прозвучит в 17:30 по московскому времени.

Игру в прямом эфире покажет телеканал «Матч Премьер». Трансляция, которая также будет доступна на сайте медиахолдинга на платной основе, начнется за пять минут до начала встречи.

На старте сезона РПЛ-2024/25 «Факел» проиграл московскому «Динамо» (1:3) и «Акрону» (0:2). «Краснодар» сыграл вничью с «Ахматом» (1:1) и махачкалинским «Динамо» (0:0).

В чемпионате России сезона-2023/24 краснодарцы финишировали на второй строчке турнирной таблицы, а воронежцы — на 11-й.