«Краснодар» сыграл вничью с «Факелом»

«Краснодар» и «Факел» сыграли вничью в матче 6-го тура РПЛ — 0:0.

Нападающий «быков» Джон Кордоба на 13-й минуте мог открыть счет, но не реализовал пенальти, попав в штангу. После этого мяч отскочил обратно к форварду, но тот не забил в пустые ворота.

После 6 туров РПЛ «Краснодар» лидирует в турнирной таблице, набрав 14 очков. «Факел» с 4 очками на 13-м месте.

2 сентября «Краснодар» сыграет со «Спартаком» в 7-м туре чемпионата России. «Факел» в этот же день встретится с «Крыльями Советов».