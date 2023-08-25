РФС уведомил ФИФА об отказе в выдаче сертификата по трансферу Норманна

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что РФС уведомил ФИФА о невыдаче трансферного сертификата по переходу норвежского полузащитника Матиаса Норманна.

«Сегодня мы направили в ФИФА уведомление о том, что мы отказываем в выдаче этого сертификата в связи с тем, что игрок является зарегистрированным футболистом, контракт не прекращен и не окончен. Соответственно, обоснований для выдачи сертификата не имеем», — сказал Митрофанов ТАСС.

С сентября прошлого года Норманн на правах аренды из «Ростова» выступал за «Динамо». Он провел за бело-голубых 18 матчей, не отметившись результативными действиями.

9 августа генеральный директор «Динамо» Павел Пивораров заявил, что Норманн покинул Россию и прислал в московский клуб и «Ростов» уведомления об одностороннем расторжении контрактов. Оба клуба планируют обратиться в суд.

20 августа «Аль-Раед» объявил о переходе полузащитника.