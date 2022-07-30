Овечкин о футбольном клубе, который недолюбливает: «Московский «Спартак»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что не любит футбольный «Спартак» и назвал своих любимых игроков.

«Есть ли клуб, который я недолюбливаю в футболе? Московский «Спартак». Ну, я динамовец же.

Любимый российский футболист? Лев Яшин. Из действующих — Тюкавин. Он хорошо играет, у него большое будущее. Надеюсь, у него все получится», — сказал в интервью YouTube-каналу «Мяч Production» Овечкин.

Овечкин — воспитанник хоккейного московского «Динамо», его отец играл за футбольную команду бело-голубых. Сам Александр Овечкин в конце июня принял участие в товарищеском матче «Динамо» с блогерской командой «Амкал» (5:0) и забил 1 гол.