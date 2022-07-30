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Сегодня, 16:20

Овечкин о футбольном клубе, который недолюбливает: «Московский «Спартак»

Александр Овечкин заявил, что не любит футбольный «Спартак»
Иван Торопцев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин рассказал, что не любит футбольный «Спартак» и назвал своих любимых игроков.

«Есть ли клуб, который я недолюбливаю в футболе? Московский «Спартак». Ну, я динамовец же.
Любимый российский футболист? Лев Яшин. Из действующих — Тюкавин. Он хорошо играет, у него большое будущее. Надеюсь, у него все получится», — сказал в интервью YouTube-каналу «Мяч Production» Овечкин.

Овечкин — воспитанник хоккейного московского «Динамо», его отец играл за футбольную команду бело-голубых. Сам Александр Овечкин в конце июня принял участие в товарищеском матче «Динамо» с блогерской командой «Амкал» (5:0) и забил 1 гол.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=LueyuViHeME

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит
Локомотив

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль
Манчестер Сити

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Александр Овечкин
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Спартак (Москва)
7
1
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«Факел» и «Динамо» забили 3 гола в первые 4 минуты второго тайма

Команда ЦСКА вылетела в Нижний Новгород на матч 3-го тура РПЛ
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ЦСКА 2 2 0 0 5-0 6
2
 Динамо 2 1 1 0 5-1 4
3
 Спартак 2 1 1 0 5-2 4
4
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
5
 Химки 2 1 1 0 4-1 4
6
 Ахмат 2 1 1 0 3-2 4
7
 Краснодар 3 1 1 1 6-7 4
8
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
9
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
10
 Оренбург 2 1 0 1 5-4 3
11
 Локомотив 2 0 2 0 3-3 2
12
 Ростов 2 0 2 0 3-3 2
13
 Факел 2 0 1 1 3-4 1
14
 Н. Новгород 2 0 1 1 1-4 1
15
 Торпедо 2 0 0 2 1-7 0
16
 Урал 3 0 0 3 1-8 0
Результаты / календарь
1 тур
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25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
29.07 18:00
Урал – Краснодар
 1 : 3
30.07 15:00
Факел – Динамо
 - : -
30.07 17:30
Зенит – Локомотив
 - : -
30.07 20:00
Сочи – Ахмат
 - : -
31.07 15:00
Н. Новгород – ЦСКА
 - : -
31.07 17:30
Спартак – Оренбург
 - : -
31.07 17:30
Кр. Советов – Торпедо
 - : -
31.07 20:00
Ростов – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 4
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 3
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Крылья Советов

 2
П
Батраз Гурциев

Батраз Гурциев

Оренбург

 2
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 2
Даниил Уткин

Даниил Уткин

Ростов

 2
И К Ж
Лео Гогличидзе

Лео Гогличидзе

Урал

 2 1 0
Александр Черников

Александр Черников

Краснодар

 2 1 0
Алексис Бека Бека

Алексис Бека Бека

Локомотив

 2 0 1
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