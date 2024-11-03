Массимо Каррера: «Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби»

Экс-тренер «Спартака» Массимо Каррера поздравил красно-белых с победой над ЦСКА (2:0) в матче 14 тура РПЛ.

«Дерби — особенный матч как для футболистов, так и для болельщиков. Поэтому в таких играх очень важно побеждать. Поздравляю «Спартак» с важнейшей победой в дерби», — приводит слова Карреры «РБ Спорт».

На данный момент «Спартак» занимает пятое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 25 очков. ЦСКА с 24 очками находится на шестой строчке.