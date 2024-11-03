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Сегодня, 16:00

«Факел» — «Химки»: онлайн-трансляция матча РПЛ в прямом эфире

«Факел» сыграет с «Химками» в чемпионате России 3 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
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Георгий Джикия, игрок ФК «Химки».
Фото ФК «Химки»

«Факел» встретится с «Химками» в 14-м туре чемпионата России по футболу в воскресенье, 3 ноября. Игра пройдет на стадионе «Факел» в Воронеже. Начало — в 17.30 по московскому времени.

Ключевые события встречи «Факел» — «Химки» будут доступны в матч-центре на сайте «СЭ». В прямом эфире трансляцию игры бесплатно покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также игры из эфира «Матч ТВ» транслируются на онлайн-платформах Okko и «Кинопоиск» (в окне трансляции эфира федерального канала) по платной подписке.

По итогам 13-ти туров премьер-лиги воронежский клуб набрал 11 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице. Команда из Химок с 11-ю баллами идет на 13-й строчке чемпионата.

Россия. Премьер-лига. 14-й тур
03 нояб, 17:30. Факел (Воронеж)
Факел
Химки

РПЛ: новости и обзоры матчей, расписание и календарь игр, интервью тренеров и статистика в актуальном виде

Футбол
РПЛ
ФК Факел (Воронеж)
ФК Химки
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 13 10 3 0 27-6 33
2
 Зенит 14 10 3 1 31-6 33
3
 Локомотив 14 10 1 3 28-17 31
4
 Динамо 14 8 3 3 28-16 27
5
 Спартак 14 7 4 3 21-12 25
6
 ЦСКА 14 7 3 4 22-9 24
7
 Рубин 14 5 3 6 16-21 18
8
 Акрон 14 4 4 6 19-26 16
9
 Ростов 14 3 5 6 17-25 14
10
 Кр. Советов 14 3 3 8 12-21 12
11
 Динамо Мх 14 2 6 6 7-13 12
12
 Пари НН 13 3 3 7 12-24 12
13
 Химки 13 2 5 6 14-24 11
14
 Факел 13 2 5 6 8-20 11
15
 Ахмат 13 1 6 6 12-25 9
16
 Оренбург 13 1 5 7 15-24 8
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1.11 19:00
Динамо – Ростов
 1 : 1
2.11 18:00
Зенит – Динамо Мх
 2 : 1
2.11 18:00
Локомотив – Рубин
 1 : 0
2.11 20:45
ЦСКА – Спартак
 0 : 2
3.11 13:00
Акрон – Кр. Советов
 2 : 0
3.11 15:15
Ахмат – Пари НН
 - : -
3.11 17:30
Факел – Химки
 - : -
3.11 19:45
Краснодар – Оренбург
 - : -
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ЖК
Г
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 8
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 7
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Кладуио Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 6
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 6
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Фернандо Костанца

Фернандо Костанца

Крылья Советов

 11 1 3
Руслан Литвинов

Руслан Литвинов

Спартак

 12 1 3
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