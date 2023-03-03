«Факел» — «Химки»: Гильерме открыл счет в матче

Нападающий «Химок» Маркос Гильерме открыл счет в матче 18-го тура РПЛ против «Факела» — 1:0.

Форвард отличился на 21-й минуте встречи. Полузащитник «Химок» Бикел в районе линии чужой штрафной скинул мяч чуть назад на Гильерме, который отправил его в ворота.

Этот гол стал первым для бразильца в составе «Химок». 27-летний игрок перешел в подмосковный клуб в феврале этого года.