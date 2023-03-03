«Факел» — «Химки»: Мирзов не забил пенальти
Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не смог реализовать пенальти в матче 18-го тура РПЛ против «Факела».
11-метровый был назначен на 20-й минуте. Футболист ударил в штангу, и мяч отлетел в поле. Со второй попытки Мирзов попал в ворота, но гол не засчитали, так как исполняющий пенальти не имеет права добивать, если мяч больше никого не коснулся. Счет в матче 0:0.
Встреча проходит в Воронеже.
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|3.03
|19:00
|
Факел – Химки
|- : -
|4.03
|14:00
|
Спартак – Урал
|- : -
|4.03
|16:30
|
Зенит – Пари НН
|- : -
|4.03
|16:30
|
Ахмат – Оренбург
|- : -
|4.03
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|5.03
|14:00
|
Динамо – Кр. Советов
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|5.03
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|
Краснодар – Торпедо
|- : -
|5.03
|19:30
|
Сочи – ЦСКА
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|14
|
|
Квинси Промес
Спартак
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|
|
Филипе Силва Малком
Зенит
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|П
|
|
Александр Соболев
Спартак
|7
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
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Эдуард Сперцян
Краснодар
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|И
|К
|Ж
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|1
|3
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Олег Дмитриев
Факел
|16
|1
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