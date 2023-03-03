«Факел» — «Химки»: Мирзов не забил пенальти

Полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов не смог реализовать пенальти в матче 18-го тура РПЛ против «Факела».

11-метровый был назначен на 20-й минуте. Футболист ударил в штангу, и мяч отлетел в поле. Со второй попытки Мирзов попал в ворота, но гол не засчитали, так как исполняющий пенальти не имеет права добивать, если мяч больше никого не коснулся. Счет в матче 0:0.

Встреча проходит в Воронеже.