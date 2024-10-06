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Сегодня, 15:59

«Факел» и махачкалинское «Динамо» сыграли вничью в РПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Факел» — «Динамо» Махачкала.
Фото ФК «Факел»

«Факел» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ — 1:1.

Гости открыли счет на 19-й минуте, отличился Гамид Агаларов. Воронежцы отыгрались благодаря голу Ильнура Альшина на 51-й минуте.

«Факел» (7 очков) продлил серию без побед в РПЛ до 5 матчей и поднялся на 14-е место в РПЛ. «Динамо» (11) вышло на 11-ю строчку в турнирной таблице.

Россия. Премьер-лига. 11-й тур
06 окт, 14:00. Факел (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо Мх

Источник: Таблица РПЛ
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Махачкала)
ФК Факел (Воронеж)
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5
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7
 Рубин 11 4 3 4 14-15 15
8
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