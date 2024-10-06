«Факел» — «Динамо» Махачкала: видео голов

«Факел» на своем поле сыграл вничью с махачкалинским «Динамо» в матче 11-го тура РПЛ — 1:1.

19-я минута. Агаларов — 0:1.

51-я минута. Альшин — 1:1.

«Факел» (7 очков) продлил серию без побед в РПЛ до 5 матчей и поднялся на 14-е место в РПЛ. «Динамо» (11) вышло на 11-ю строчку в турнирной таблице.