«Факел» — ЦСКА: в ворота воронежцев ошибочно не назначен пенальти

На 82-й минуте матча 21-го тура чемпионата России «Факел» — ЦСКА (0:2) арбитр Павел Кукуян, который находился на значительном удалении от места событий, ошибочно не назначил 11-метровый удар в ворота воронежской команды. Судья, оказавшийся едва ли не в центральном круге, не увидел, что вратарь Илья Свинов, не сыграв в мяч, ударил руками Максима Мухина по правому голеностопу. Этого было достаточно, чтобы сбить соперника, чье падение получилось естественным — без подкручивания в полете «штопора».

Видеоарбитр Игорь Панин провел проверку и не вмешался в действия Кукуяна. В итоге Свинов ошибочно избежал пенальти и желтой карточки.

Теоретически иным исходом могло быть наказание Мухина желтой карточкой за симуляцию, если судьи сообща решили, что армеец попытался обмануть Кукуяна и таким образом заработать 11-метровый. Но и предупреждение футболисту гостей не было вынесено.

Судьи продолжают принимать странные решения в играх чемпионата России.