«Факел» — «Акрон»: судья ошибочно не удалил Димоски

На 86-й минуте матча 2-го тура чемпионата России «Факел» — «Акрон» судья Евгений Буланов правильно зафиксировал фол Бояна Димоски и назначил штрафной удар. Но рефери ошибочно не вынес нарушителю, сбившему Мохамеда-Амина Брахими, предупреждение за срыв перспективной атаки. Для игрока гостей желтая карточка стала бы второй в игре — он заработал бы удаление и дисквалификацию на следующий тур.

ВАР в данной ситуации не имел права вмешаться, даже если не согласился с решением Буланова.