Голкипер «Рубина» Нигматуллин: «Как оценивать 0:4 от «Зенита»? Только с негативной точки зрения»

Вратарь казанского «Рубина» Артур Нигматуллин прокомментировал поражение от «Зенита» в матче второго тура РПЛ.

— Можно выделить положительные моменты?

— Какие-то хорошие моменты всегда есть, но 0:4 проиграли, сложно о чем-то говорить.

— «Зениту» не так обидно проигрывать?

— Нет такого, играешь со всеми на победу. Тем более болельщиков много пришло сегодня. Постараемся исправиться. Думаю, исправимся.

— Как у «Зенита» получается столько забивать?

— Это исполнительское мастерство. Где-то можно было сыграть получше, разберем.

— Как оцените свою игру сегодня?

— Как оценивать 0:4? Считаю, что только с негативной точки зрения можно оценивать, — сказал Нигматуллин «РБ Спорт».

В 3-м туре РПЛ «Зенит» примет «Ростов» 3 августа, «Рубин» на своем поле сыграет с «Химками» в этот же день.