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Сегодня, 21:59

«Акрон» в гостевом матче одержал победу над «Факелом»

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Футболисты «Факела» и «Акрона» ведут борьбу за мяч.
Фото ФК «Факел»

«Акрон» в выездном матче 2-го тура чемпионата России одержал победу над «Факелом» со счетом 2:0.

Голы у тольяттинцев забили Иван Тимошенко (65-я минута) и Солтмурад Бакаев (77).

С конца первого тайма «Факел» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Евгения Маркова.

«Акрон» набрал первые три очка в сезоне и расположился на шестом месте в таблице РПЛ. «Факел» занимает 14-ю строчку при отсутствии баллов.

В следующем матче «Акрон» 30 июля сыграет в гостях против «Рубина» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. «Факел» в этот же день встретится на выезде с «Зенитом».

Россия. Премьер-лига. 2-й тур
27 июл, 20:00. Факел (Воронеж)
Факел
0:2
Акрон

Футбол
РПЛ
ФК Акрон
ФК Факел (Воронеж)
4
22
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«Зенит» разгромил «Рубин», «Динамо» обыграло «Локомотив»: расписание и результаты матчей 2-го тура РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 2 2 0 0 8-0 6
2
 Динамо 2 2 0 0 6-2 6
3
 ЦСКА 2 1 1 0 3-0 4
4
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
5
 Локомотив 2 1 0 1 4-5 3
6
 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
7
 Рубин 2 1 0 1 4-6 3
8
 Акрон 2 1 0 1 4-3 3
9
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
10
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
11
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
12
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
13
 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
14
 Факел 2 0 0 2 1-5 0
15
 Пари НН 2 0 0 2 2-7 0
16
 Кр. Советов 2 0 0 2 1-7 0
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
26.07 18:00
Кр. Советов – Ростов
 1 : 3
27.07 15:00
Пари НН – ЦСКА
 0 : 3
27.07 17:30
Динамо – Локомотив
 3 : 1
27.07 17:30
Рубин – Зенит
 0 : 4
27.07 20:00
Факел – Акрон
 0 : 2
28.07 15:00
Химки – Спартак
 - : -
28.07 17:30
Оренбург – Ахмат
 - : -
28.07 20:00
Краснодар – Динамо Мх
 - : -
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Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 3
Солтмурад Бакаев

Солтмурад Бакаев

Акрон

 2
Дмитрий Воробьев

Дмитрий Воробьев

Локомотив

 2
П
Бителло

Бителло

Динамо

 4
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 4
Виктор Гимарайнс Артур

Виктор Гимарайнс Артур

Зенит

 2
И К Ж
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 1 1 0
Евгений Марков

Евгений Марков

Факел

 2 1 0
Сергей Брызгалов

Сергей Брызгалов

Факел

 1 0 0
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