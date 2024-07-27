«Акрон» в гостевом матче одержал победу над «Факелом»

«Акрон» в выездном матче 2-го тура чемпионата России одержал победу над «Факелом» со счетом 2:0.

Голы у тольяттинцев забили Иван Тимошенко (65-я минута) и Солтмурад Бакаев (77).

С конца первого тайма «Факел» играл в меньшинстве из-за удаления нападающего Евгения Маркова.

«Акрон» набрал первые три очка в сезоне и расположился на шестом месте в таблице РПЛ. «Факел» занимает 14-ю строчку при отсутствии баллов.

В следующем матче «Акрон» 30 июля сыграет в гостях против «Рубина» в рамках группового этапа FONBET Кубка России. «Факел» в этот же день встретится на выезде с «Зенитом».