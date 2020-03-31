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Евсеев сообщил, что все легионеры «Уфы» остались в России

00:58
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Вадим Евсеев. Фото Александр Федоров, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Иностранные игроки «Уфы» не улетели на родину заявил главный тренер команды Вадим Евсеев. Ранее у полузащитника «Уфы» Оливье Тилля подозревали коронавирус, но тесты не подтвердили наличие заболевания.

— На сегодняшний момент легионеры не улетели, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — У нас после игры с ЦСКА Тилль почувствовал недомогание, мы его сразу посадили на карантин, вызвали медицинскую бригаду. Ничего не подтвердилось у него, мы брали три теста. Он находился в больнице, и поэтому все мы находились дома. На сегодняшний момент иностранцы все в Уфе. Если они уедут, то им надо будет побыть две недели на карантине после возвращения, когда чемпионат возобновят.

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