Евсеев сообщил, что все легионеры «Уфы» остались в России

Иностранные игроки «Уфы» не улетели на родину заявил главный тренер команды Вадим Евсеев. Ранее у полузащитника «Уфы» Оливье Тилля подозревали коронавирус, но тесты не подтвердили наличие заболевания.

— На сегодняшний момент легионеры не улетели, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — У нас после игры с ЦСКА Тилль почувствовал недомогание, мы его сразу посадили на карантин, вызвали медицинскую бригаду. Ничего не подтвердилось у него, мы брали три теста. Он находился в больнице, и поэтому все мы находились дома. На сегодняшний момент иностранцы все в Уфе. Если они уедут, то им надо будет побыть две недели на карантине после возвращения, когда чемпионат возобновят.

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