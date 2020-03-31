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Евсеев считает, что оставшиеся матчи чемпионата России можно сыграть за месяц

31 марта 2020, 03:45
Вадим Евсеев. Фото Валерий Шахов
Вадим Евсеев. Фото Валерий Шахов
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Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев поделился мнением о том, как можно доиграть сезон в Тинькофф — чемпионате России после паузы, связанной с пандемией коронавируса. Турнир был остановлен после 22-го тура решением общего собрания от 17 марта.

— Конечно, мне хотелось бы доиграть чемпионат, — сказал Евсеев в эфире программы «Футбол России». — Но играть без зрителей или играть через два-три месяца... Не знаю, как это возможно. Значит, у нас не будет пауз на следующий чемпионат. Ужмемся. Не вижу ничего страшного, если играть три раза в неделю. Эти восемь матчей можно сыграть за месяц. У нас руководители хотели, чтобы было больше игр — вот, будет больше игр.

«Уфа» занимает девятое место в чемпионате России, имея в активе 27 очков в 22 матчах.

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