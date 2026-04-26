Евсеев о поражении махачкалинского «Динамо» от «Краснодара»: «Сказалось мастерство чемпиона»

Главный тренер махачкалинского «Динамо» Вадим Евсеев прокомментировал поражение от «Краснодара» (1:2) в матче 27-го тура РПЛ.

«Мастерство чемпиона сказалось, соперник забил классный мяч — я в плане того, что технически исполнил Кривцов. Напомнил в какой-то степени мой мяч в ворота «Динамо», очень красивый, правда, это было очень давно», — сказал Евсеев на пресс-конференции.

Махачкалинское «Динамо» занимает 14-е место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками в 27 матчах. В следующем туре команда примет на своем поле «Ростов».

(Мария Захарян)