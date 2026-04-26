«Зенит» — «Ахмат»: гости заменили вратаря из-за травмы Ульянова

Вратарь «Ахмата» Вадим Ульянов получил травму в матче 27-го тура чемпионата России против «Зенита».

В одном из эпизодов футболист неудачно приземлился на правую ногу. Он какое-то время лежал на газоне, а потом покинул поле. На 22-й минуте его заменил 19-летний Яхья Магомедов.

24-летний Ульянов пропустил два гола в этом матче.

Игра проходит на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. «СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Зенит» — «Ахмат».