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Евсеев назвал лучшего тренера РПЛ в сезоне-2020/2021

10:26
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Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал в Instagram, кто, по его мнению, является лучшим тренером Тинькофф РПЛ сезона-2020/21.

«Символическую сборную назвал. Надо теперь назвать лучшего тренера.

Игорь Черевченко сделал чудо с «Химками». Набрать 45 очков, когда он принял команду с двумя после стартовых матчей... Это много значит. Слуцкий втащил «Рубин» в еврокубки. Хорошая команда сложилась. Да конца боролась за медали. Раскрылись многие. Конечно, нужно отметить Семака. Третье чемпионство, все разные, это о много говорит.

Но я все же тренером символической сборной назову Федотова. В том году «Сочи», когда он пришел, был на последнем месте. Федотов сохранил команду в премьер-лиге, а в этом сезоне она все матчи сыграла качественно. Дома почти никому не проигрывала. И 5-е место заслуженное. Я рад, что в этой борьбе за путевку в еврокубки «Сочи» смог показать себя», - написал Евсеев.

Ранее специалист назвал лучших нападающих, защитников, полузащитников и вратарей сезона-2020/21.

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