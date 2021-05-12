Евсеев назвал полузащитников для своей символической сборной сезона в РПЛ

Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал о том, кого он хотел бы включить в свою символическую сборную сезона в Тинькофф РПЛ.

«Предпоследний тур сыгран, — написал Евсеев в Instagram. — Назову полузащитников для символической сборной года.

Тут выбор огромен. Начну с опорного, может быть для кого-то этот выбор не очевиден, но считаю, что лучшим в этом сезоне был Абильдгор. На нем в «Рубине» завязана не только оборона, но и начальная фаза атаки. Антропометрия позволяет ему на этой позиции играть уверенно: рост, цепкость. Надежен в переходных фазах и в перехватах. Быстрым игрокам вроде Хвичи и Макарова сразу может организовать атаки.

Левее поставлю Кузяева. Когда у него были проблемы с контрактом, «Зенит» уже стартовал в чемпионате. Но Кузяев не отвлекался на происходящее, готовился и с первого своего матча играл, будучи совершенно готовым к сезону. Все эти месяцы он стабильно был одним из лучших.

По правому центральному хаву выбор был больше. В итоге отмечу Крыховяка, который осенью был один из тех, кто вел команду. А весной он уже много забивал, отдавал. Без него такой серии у «Локо» бы не было.

Скоро назову трех атакующих игроков для этой сборной и тренера. Интересно будет сравнить с вашими вариантами, пишите».

В чемпионате России сезона-2020/21 осталось сыграть один тур, который состоится 16 мая.