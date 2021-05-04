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Евсеев назвал лучшего вратаря РПЛ в сезоне-2020/21

12:09
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Экс-главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев назвал лучшего вратаря текущего Тинькофф РПЛ сезона-2020/21.

«Перебирал в голове разные фамилии, вспоминая кто и как себя проявил. Из тех голкиперов, кто стабильно играл, выбрать можно из двоих: Лантратова и Дюпина. Лантратов с приходом Черевченко раскрылся. Сделал себе имя в РПЛ, говорят об интересе к нему со стороны наших больших клубов. Но «Химки» в начале сезона пропускали много, поэтому остановлюсь на Дюпине», — написал Евсеев.

Публикация от Evseev Vadim (@vadimevseev16)

Специалист подчеркнул, что Дюпин уверенно играет, обладает характером и стабильностью. В этом сезоне 33-летний вратарь «Рубина» провел 24 матча в РПЛ, 9 из которых отстоял на ноль.

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