Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в сезоне-2020/21

Российский тренер Вадим Евсеев рассказал в своем Instagram, кто, по его мнению, является лучшим защитником чемпионата России в этом сезоне.

«Продолжаю составлять символическую сборную чемпионата. Слева Дуглас Сантос. Зенитовец достаточно много забил и отдал в этом сезоне, свой уровень держал практически в каждой игре. Справа Марио Фернандес. Команда с ним и без него не одно и то же. Мне сложно вспомнить, чтобы он сыграл ниже возможностей. Получил травму, и у команды сразу проблемы. Лидер.



Центральные защитники. Левый Джикия. «Спартак» борется за Лигу чемпионов на протяжении сезона и во многом благодаря капитану. Был спад, но небольшой, а так он стабилен и самоотвержен. Правым можно было бы выбрать Ловрена, но он болеет второй месяц, да и ошибки у него были. Хотя уровень хороший и стоит отметить Чорлуку», — написал Евсеев.