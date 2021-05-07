Евсеев назвал лучших защитников РПЛ в сезоне-2020/21
Российский тренер Вадим Евсеев рассказал в своем Instagram, кто, по его мнению, является лучшим защитником чемпионата России в этом сезоне.
«Продолжаю составлять символическую сборную чемпионата. Слева Дуглас Сантос. Зенитовец достаточно много забил и отдал в этом сезоне, свой уровень держал практически в каждой игре. Справа Марио Фернандес. Команда с ним и без него не одно и то же. Мне сложно вспомнить, чтобы он сыграл ниже возможностей. Получил травму, и у команды сразу проблемы. Лидер.
Центральные защитники. Левый Джикия. «Спартак» борется за Лигу чемпионов на протяжении сезона и во многом благодаря капитану. Был спад, но небольшой, а так он стабилен и самоотвержен. Правым можно было бы выбрать Ловрена, но он болеет второй месяц, да и ошибки у него были. Хотя уровень хороший и стоит отметить Чорлуку», — написал Евсеев.
До конца Тинькофф РПЛ сезона-2020/21 осталось два тура. Чемпионом России досрочно стал петербургский «Зенит». На втором месте располагается московский «Спартак» (53), строчкой ниже — «Локомотив» (52).
Методология
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