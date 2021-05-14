Евсеев назвал лучших нападающих РПЛ в сезоне-2020/2021
Бывший тренер «Уфы» Вадим Евсеев рассказал в Instagram, кто, по его мнению, является лучшим форвардом РПЛ сезона-2020/21.
«Начну с Макарова. Его игру стоит отметить: молодой русский парень, который только в том году зашел из ФНЛ в РПЛ. Сразу проявил себя, был по-хорошему наглым, ни на какие имена, регалии не смотрел. Бил по воротам при любой возможности. Справа поставлю Ларссона, который достаточно много забил.
Выбрать центрфорварда сложно. Есть Деспотович, Соболев, Азмун, Заболотный: каждый из них отыграл чемпионат на высоком уровне. Но, наверное, остановлюсь на Дзюбе», — написал Евсеев.
Ранее специалист назвал лучших защитников, полузащитников и вратарей сезона-2020/21.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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