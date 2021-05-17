Игорь Корнеев: «Пиняеву больше подходит «Барселона», чем «Манчестер Юнайтед»

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе 16-летнего нападающего Сергея Пиняева в каталонский клуб. Ранее об этом сообщил «СЭ».

«По стилю игры Пиняев может подойти «Барселоне». Сергей очень быстрый! Он умеет обыграть один в один. По манере игры все сходится. Почему нет? Если сравнивать параллель Зинченко и Пиняева, то первый не был так раскручен в 16 лет.

Но я только не понимаю, зачем искать другую команду, когда на тебя поставил такой клуб как «Манчестер Юнайтед». Много вопросов... Не хочу фантазировать.

А если рассуждать, где Сергею будет лучше, то ему больше подходит «Барселона», чем «Манчестер», потому что физически в Англии сложнее", — сказал Корнеев «СЭ»

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

(Владислав Флегонтов)