Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

Игорь Корнеев: «Пиняеву больше подходит «Барселона», чем «Манчестер Юнайтед»

10:02
Теги:

Бывший игрок «Барселоны» Игорь Корнеев высказался о возможном переходе 16-летнего нападающего Сергея Пиняева в каталонский клуб. Ранее об этом сообщил «СЭ».

Сергей Пиняев.Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в клуб РПЛ

«По стилю игры Пиняев может подойти «Барселоне». Сергей очень быстрый! Он умеет обыграть один в один. По манере игры все сходится. Почему нет? Если сравнивать параллель Зинченко и Пиняева, то первый не был так раскручен в 16 лет.

Но я только не понимаю, зачем искать другую команду, когда на тебя поставил такой клуб как «Манчестер Юнайтед». Много вопросов... Не хочу фантазировать.

А если рассуждать, где Сергею будет лучше, то ему больше подходит «Барселона», чем «Манчестер», потому что физически в Англии сложнее", — сказал Корнеев «СЭ»

16-летний футболист принял участие в 30 матчах за «Чертаново» в минувшем сезоне чемпионата Олимп — ФНЛ. Ему удалось отметиться двумя забитыми мячами и пятью результативными передачами.

«Чертаново» по итогам сезона занял 21-е место в ФНЛ и вылетел из турнира.

Весной 2018 года Пиняев, находясь в академии «Манчестер Юнайтед» на стажировке, смог забить пять мячей в товарищеском матче с «Бери». Второй раз юный футболист отправился в расположение английского клуба в январе 2019 года.

(Владислав Флегонтов)

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Читайте также

Тедеско пронесли на руках на борту самолета «Спартака», Жиго зарядил кричалки
Суперцарь, Голомен, блестящий Головин. Как оценили игру российского футболиста во Франции
Пиняев может подписать контракт с «Барселоной» и уйти в аренду в клуб РПЛ
Дзюба забил 200-й гол в карьере и посвятил его третьему сыну

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд