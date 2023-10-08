Мележиков о Джикии: «С лидерами нужно больше работать, общаться и доверять»
Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с игровым временем капитана красно-белых Георгия Джикии.
«Джикия остается лидером команды. Другое дело, как руководители относятся к лидерам. Мне кажется, нужно индивидуально выстраивать работу. В «Спартаке» несколько лидеров, Джикия один из них. И с теми, у кого не получается, нужно работать еще больше. Какое-то время сидел Пруцев, ему нужна поддержка. Есть и другие примеры, где нужно помогать, чтобы игроки верили в себя и прогрессировали. Тренировка, игра, ошибка и опять сидит — это не воспитание. Нужно больше работать. Джикия в запасе? Это решение тренера. Какое он примет, за то и несет ответственность. Мне кажется, с лидерами нужно больше работать, общаться, доверять. Может, советоваться — это не зазорно», — сказал Мележиков.
В текущем сезоне Джикия провел 6 матчей в РПЛ. После дерби с ЦСКА «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|11
|8
|3
|0
|19-5
|27
|
2
|Кр. Советов
|11
|6
|3
|2
|25-14
|21
|
3
|Зенит
|11
|6
|2
|3
|22-11
|20
|
4
|Локомотив
|11
|5
|4
|2
|18-16
|19
|
5
|Пари НН
|11
|5
|2
|4
|11-9
|17
|
6
|Спартак
|11
|5
|2
|4
|16-18
|17
|
7
|ЦСКА
|11
|4
|5
|2
|22-17
|17
|
8
|Динамо
|11
|4
|5
|2
|17-15
|17
|
9
|Урал
|11
|4
|4
|3
|12-14
|16
|
10
|Рубин
|11
|3
|3
|5
|11-20
|12
|
11
|Ахмат
|11
|3
|3
|5
|12-12
|12
|
12
|Оренбург
|11
|3
|2
|6
|13-18
|11
|
13
|Балтика
|11
|3
|1
|7
|10-16
|10
|
14
|Ростов
|11
|2
|4
|5
|17-24
|10
|
15
|Факел
|11
|2
|3
|6
|7-14
|9
|
16
|Сочи
|11
|2
|0
|9
|9-18
|6
|7.10
|12:00
|
Урал – Локомотив
|2 : 2
|7.10
|14:00
|
Сочи – Зенит
|0 : 2
|7.10
|16:30
|
Балтика – Оренбург
|1 : 0
|7.10
|19:00
|
Краснодар – Ростов
|3 : 2
|8.10
|14:00
|
Пари НН – Кр. Советов
|2 : 0
|8.10
|16:30
|
Динамо – Факел
|0 : 0
|8.10
|19:00
|
Спартак – ЦСКА
|2 : 2
|8.10
|19:00
|
Ахмат – Рубин
|0 : 1
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|9
|
|
Федор Чалов
ЦСКА
|6
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|5
|П
|
|
Роман Ежов
Крылья Советов
|4
|
|
Квинси Промес
Спартак
|4
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|3
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|8
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
Оренбург
|9
|1
|2
|
|
Милан Гайич
ЦСКА
|9
|1
|1