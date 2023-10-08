Мележиков о Джикии: «С лидерами нужно больше работать, общаться и доверять»

Экс-генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал ситуацию с игровым временем капитана красно-белых Георгия Джикии.

«Джикия остается лидером команды. Другое дело, как руководители относятся к лидерам. Мне кажется, нужно индивидуально выстраивать работу. В «Спартаке» несколько лидеров, Джикия один из них. И с теми, у кого не получается, нужно работать еще больше. Какое-то время сидел Пруцев, ему нужна поддержка. Есть и другие примеры, где нужно помогать, чтобы игроки верили в себя и прогрессировали. Тренировка, игра, ошибка и опять сидит — это не воспитание. Нужно больше работать. Джикия в запасе? Это решение тренера. Какое он примет, за то и несет ответственность. Мне кажется, с лидерами нужно больше работать, общаться, доверять. Может, советоваться — это не зазорно», — сказал Мележиков.

В текущем сезоне Джикия провел 6 матчей в РПЛ. После дерби с ЦСКА «Спартак» занимает 6-е место в турнирной таблице чемпионата России, имея в активе 17 очков.