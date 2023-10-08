Абаскаль: «Самым полезным игроком в двух последних матчах был Виктор Мозес»

Главный тренер «Спартака» Гильерме Абаскаль назвал полузащитника Виктора Мозеса самым полезным игроком в двух последних матчах команды.

— Не считаете, что Мозес должен выходить в концовке матчей, когда его не самая высокая скорость и высокое мастерство могут сильнее помочь «Спартаку»?

— Самым полезным игроком в двух последних матчах был Виктор Мозес. Это наша статистика — наши данные — за счет кого мы можем продвигать мяч вперед. И это очень важно в отсутствие Литвинова, который был травмирован, поскольку Руслан может играть быстро и вертикально. Поэтому, да, последние минуты в матчах часто бывают решающими. И футболист с высоким мастерством может решить момент в завершении игры. Но по последним неделям Виктор был лучшим.

В 11-м туре РПЛ «Спартак» сыграл вничью с ЦСКА (2:2). Красно-белые набрали 17 очков и занимают шестое место в турнирной таблице.