Евгений Луценко: «После незабитого пенальти ничего не понимал»

Игроки «Арсенала» форварды Эванс Кангва и Евгений Луценко после ничьей в матче 13-го тура чемпионата России с «Сочи» (1:1) подвели итоги встречи. Об этом сообщает Youtube-канал туляков.

— Мы очень сильно хотели выиграть, поэтому упустили некоторые моменты, которые имели, — сказал Кангва в беседе с пресс-службой «Арсенала».

— Почему отменили мой гол в ворота «Сочи»? После незабитого пенальти все было в смуте, — сказал Луценко. — Первую пятиминутку ничего не понимал. Либо офсайд, либо нарушение правил. Не могу точно ответить на вопрос.

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