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Сегодня, 21:16

Мостовой рассказал, как относится к частому появлению Дзюбы в различных YouTube шоу

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о часты появлениях нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в юмористических программах на YouTube.

«Я признаюсь честно... Я не смотрю эти программы, но понимаю о чем речь. Мое отношение? Спокойно, не то чтобы положительно. Имеет на это право, личная жизнь — это личная жизнь. В одно время футболисты по-другому проводили время, сейчас так. Повторюсь, я спокойно к этому отношусь», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он с ноября находился в статусе свободного агента. За железнодорожников футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, успел забить восемь мячей и отдать четыре ассиста. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2022/23.

Источник: https://www.euro-football.ru/article/29/1005108790_aleksandr_mostovoy_rasskazal_kak_otnositsya_k_chastomu_poyavleniyu_dzyubyi_v_razlichnyih_youtube_shou
Александр Мостовой
Артем Дзюба
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РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
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