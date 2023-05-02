Мостовой рассказал, как относится к частому появлению Дзюбы в различных YouTube шоу

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой высказался о часты появлениях нападающего «Локомотива» Артема Дзюбы в юмористических программах на YouTube.

«Я признаюсь честно... Я не смотрю эти программы, но понимаю о чем речь. Мое отношение? Спокойно, не то чтобы положительно. Имеет на это право, личная жизнь — это личная жизнь. В одно время футболисты по-другому проводили время, сейчас так. Повторюсь, я спокойно к этому отношусь», — приводит слова Мостового «Евро-Футбол.Ру».

34-летний Дзюба стал игроком «Локомотива» зимой 2023 года. До этого он с ноября находился в статусе свободного агента. За железнодорожников футболист сыграл 10 матчей во всех турнирах, успел забить восемь мячей и отдать четыре ассиста. Контракт Дзюбы с «Локомотивом» рассчитан до конца сезона-2022/23.