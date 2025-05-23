Гинер: «На моем столе не было предложений по Акинфееву»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», объяснил, почему вратарь армейцев Игорь Акинфеев не перешел в зарубежный клуб.

— У Игоря Акинфеева было хоть одно предложение из Европы?

— Нет.

— Но почему? Вратарь-то классный.

— Я объясню. Прежде чем договариваться о трансфере, представители клуба всегда выходят на игрока. Прощупывают почву: готов? Не готов? Мы, руководители, между собой можем обсуждать что угодно. Но какой в этом смысл, если футболист скажет: «Я никуда не поеду».

Думаю, Игорь сразу всем отвечал: «У меня один клуб — ЦСКА. Где начинал, там и закончу». Вот почему на моем столе не было предложений по Акинфееву. Зачем присылать, когда игрок четко дает понять, что покидать ЦСКА не намерен.