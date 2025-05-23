Гинер: «Слуцкий ошибся, уйдя из ЦСКА»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал об экс-тренере армейцев Леониде Слуцком.

— Слуцкий рассказывал нам: «Я был потрясен количеством вариантов, которые предлагал Гинер, чтобы избежать моего ухода из ЦСКА».

— Да, говорил ему: «Оставайся». Но он решил, что нужно учить английский.

— Глядя на дальнейшую карьеру Слуцкого, вам кажется, что он ошибся, расставшись с ЦСКА?

— Ну конечно!

— Сам Леонид Викторович это понимает?

— Не знаю. Я же не могу залезть ему в голову.