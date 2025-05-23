Гинер: «Если бы не уклонился — гавкал бы на лампочку»

Президент ПФК ЦСКА Евгений Гинер, ставший героем «Разговора по пятницам», рассказал, как в юности занимался боксом.

— Любой человек, профессионально занимавшийся боксом, хоть раз побывал в нокауте. Вы тоже?

— Бог миловал. На занятиях тренер нас ставил с тяжеловесами. Но им бить запрещал.

— Для чего это?

— Чтобы они быстрее работали. С мухачами спарринговать трудно, они шустрые.

— Вы-то били?

— В том-то и дело. Наверное, я больно ударил — лишь услышал, как сверху пролетает рука. Говорю: «Все, я закончил». — «Ладно, успокойся...» Нокаута не было.

— Он вам что-то показал?

— Нет, он бил. Просто я успел присесть. Но эффект был впечатляющий. Если бы не уклонился — гавкал бы на лампочку.