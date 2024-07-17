Бушманов: «Зенит» ощутимо добавил, про другие клубы не могу такого сказать»

Бывший главный тренер «Спартака-2» Евгений Бушманов высказался об ожиданиях от нового сезона в чемпионате России.

«Судя по тем трансферам, которые летом совершил «Зенит», по игре за Суперкубок России с «Краснодаром», «Зенит» стал сильнее. Ощутимо добавил, про другие клубы не могу такого сказать.

Время у команд усилиться есть, трансферное окно открыто, но как бы не было поздно», — цитирует Vprognoze.ru Бушманова.