Андреев: «Сахархизан подписал контракт с «Оренбургом»
Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб подписал контракт c нападающим Саидом Сахархизаном из «Гол Гохар Сирджан».
«Сахархизан уже подписал с нами контракт. Сейчас он проходит УМО для заявки», — цитирует Sport24 Андреева.
В сезоне-2023/24 21-летний Сахархизан сыграл 32 матча за «Гол Гохар Сирджан», забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.
Источник: Sport24
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