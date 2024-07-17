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Сегодня, 01:45

Андреев: «Сахархизан подписал контракт с «Оренбургом»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев сообщил, что клуб подписал контракт c нападающим Саидом Сахархизаном из «Гол Гохар Сирджан».

«Сахархизан уже подписал с нами контракт. Сейчас он проходит УМО для заявки», — цитирует Sport24 Андреева.

В сезоне-2023/24 21-летний Сахархизан сыграл 32 матча за «Гол Гохар Сирджан», забил 10 голов и сделал 4 результативные передачи.

Источник: Sport24
Футбол
ФК Оренбург
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10
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