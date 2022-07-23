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Сегодня, 17:05

ЦСКА — «Сочи»: арбитр не вынес два предупреждения армейцам

Москалев дважды ошибочно не вынес предупреждения игрокам ЦСКА в матче с «Сочи»
Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
ЦСКА — «Сочи»: фол Зайнутдинова.
Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева.
Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева.
Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева.
Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева.
Фото Скриншот трансляции
1/5

На 10-й и 50-й минутах матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» арбитр Владимир Москалев дважды ошибочно не вынес предупреждения игрокам красно-синих.

В первом тайме он пожалел Бактиера Зайнутдинова, который в единоборстве с Владиславом Сарвели попал сопернику рукой в голову.

А после перерыва судья не наказал желтой карточкой Игоря Дивеева, когда тот неподалеку от штрафной площади армейцев снес Артура Юсупова.

ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева. Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева.
Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева. Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева.
Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева. Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева.
Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева. Фото Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева.
Скриншот трансляции

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу армейцев.

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

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2
 Зенит 2 1 1 0 4-1 4
3
 Кр. Советов 2 1 0 1 4-5 3
4
 Сочи 2 1 0 1 3-4 3
5
 Краснодар 1 0 1 0 2-2 1
6
 Факел 1 0 1 0 2-2 1
7
 Динамо 1 0 1 0 1-1 1
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