Москалев дважды ошибочно не вынес предупреждения игрокам ЦСКА в матче с «Сочи»

На 10-й и 50-й минутах матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» арбитр Владимир Москалев дважды ошибочно не вынес предупреждения игрокам красно-синих.

В первом тайме он пожалел Бактиера Зайнутдинова, который в единоборстве с Владиславом Сарвели попал сопернику рукой в голову.

А после перерыва судья не наказал желтой карточкой Игоря Дивеева, когда тот неподалеку от штрафной площади армейцев снес Артура Юсупова.

ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева. Скриншот трансляции

ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева. Скриншот трансляции

ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева. Скриншот трансляции

ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева. Скриншот трансляции

Матч закончился со счетом 3:0 в пользу армейцев.