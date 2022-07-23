ЦСКА — «Сочи»: арбитр не вынес два предупреждения армейцам
Москалев дважды ошибочно не вынес предупреждения игрокам ЦСКА в матче с «Сочи»
На 10-й и 50-й минутах матча 2-го тура чемпионата России ЦСКА — «Сочи» арбитр Владимир Москалев дважды ошибочно не вынес предупреждения игрокам красно-синих.
В первом тайме он пожалел Бактиера Зайнутдинова, который в единоборстве с Владиславом Сарвели попал сопернику рукой в голову.
А после перерыва судья не наказал желтой карточкой Игоря Дивеева, когда тот неподалеку от штрафной площади армейцев снес Артура Юсупова.
ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева.
Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: фол Дивеева.
Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева.
Скриншот трансляции
ЦСКА — «Сочи»: Юсупов после фола Дивеева.
Скриншот трансляции
Матч закончился со счетом 3:0 в пользу армейцев.
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|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ЦСКА
|2
|2
|0
|0
|5-0
|6
|
2
|Зенит
|2
|1
|1
|0
|4-1
|4
|
3
|Кр. Советов
|2
|1
|0
|1
|4-5
|3
|
4
|Сочи
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
5
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
6
|Факел
|1
|0
|1
|0
|2-2
|1
|
7
|Динамо
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Локомотив
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ростов
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|Спартак
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
12
|Н. Новгород
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
13
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
14
|Оренбург
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
15
|Торпедо
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
16
|Урал
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
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|22.07
|20:00
|
Зенит – Кр. Советов
|3 : 0
|23.07
|15:00
|
ЦСКА – Сочи
|3 : 0
|23.07
|17:30
|
Оренбург – Урал
|- : -
|23.07
|20:00
|
Краснодар – Спартак
|- : -
|24.07
|15:00
|
Химки – Н. Новгород
|- : -
|24.07
|17:30
|
Динамо – Торпедо
|- : -
|24.07
|20:00
|
Локомотив – Ростов
|- : -
|24.07
|20:00
|
Ахмат – Факел
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Максим Глушенков
Крылья Советов
|2
|
|
Хесус Мануэль Медина
ЦСКА
|2
|
|
Андрей Мостовой
Зенит
|2
|П
|
|
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо
Зенит
|2
|
|
Ильнур Альшин
Факел
|1
|
|
Александр Долгов
Химки
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Мачей Рыбус
Спартак
|1
|0
|0
|
|
Тимур Сулейманов
Нижний Новгород
|1
|0
|0
|
|
Хорен Байрамян
Ростов
|1
|0
|1
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