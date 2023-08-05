Алдонин: «Склоняюсь к тому, что в матче между ЦСКА и «Локомотивом» будет результативная ничья»

Бывший футболист ЦСКА Евгений Алдонин поделился ожиданиями от матча третьего тура РПЛ с «Локомотивом».

«Шансы в этом матче будут равны. После двух туров явного фаворита нет. Понятно, что я буду поддерживать ЦСКА. Хочется, чтобы игра была интересной и динамичной. И в одной, и в другой команде есть много хорошо зарекомендовавших себя футболистов. Хочется, чтобы скорости соответствовали главному матчу тура. Мне кажется, что забьют оба клуба. Значение забитого мяча в этой игре будет очень высоко. Как показывает практика, одного мяча в таких матчах бывает мало. Я склоняюсь к тому, что будет результативная ничья», — приводит слова Алдонина Metaratings.ru.

Матч ЦСКА — «Локомотив» состоится 5 августа, начало — 20.00 мск.