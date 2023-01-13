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Агент Вагнера: «У нас есть идея создать филиал ЦСКА в Рио-де-Жанейро, который поставлял бы бразильцев в Москву»

Виталий Косик
Корреспондент
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Футбольный агент Эвандро Феррейра, который представляет интересы экс-нападающего ЦСКА Вагнера Лав, рассказал о том, что хотел бы создать филиал ЦСКА в Бразилии.

«Возвращение Вагнера в Россию? Он подписал контракт с клубом «Спорт Ресифе» еще на один сезон, поэтому я не знаю, случится ли это когда-нибудь. Но вы знаете, у нас с Вагнером есть общая идея сделать проект ЦСКА в Бразилии. Под проектом я подразумеваю создание клуба в Рио-де-Жанейро, который бы стал партнером ЦСКА, развивал потенциал молодых футболистов, поставлял бразильских футболистов в Москву. Тем самым клуб сэкономил бы миллионы. Я пока не обращался к руководителям армейцев, но, думаю, наша идея может заинтересовать ЦСКА», — приводит слова Феррейры Metaratings.ru.

Лав выступал за ЦСКА с 2004 по 2013 год. В составе московского клуба он провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи.

Источник: https://metaratings.ru/news/agent-vagnera-u-nas-est-ideya-sozdat-filial-cska-v-rio-de-zhaneiro-kotoryi-by-postavlyal-brazilcev-v-moskvu-219517/
Вагнер Лав
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 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
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 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
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 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
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