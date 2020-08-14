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«Это может произойти в любую минуту». Газизов рассказал о трансферах опорника и правого защитника

22:48
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Шамиль Газизов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном усилении.

— Насколько вы сильны к приобретению опорного полузащитника и правого защитника? Что скажете о фамилиях, появлявшихся в прессе?

— Давайте все вместе читать о тех, кого нам предлагает пресса. Это интересно и познавательно.

— На следующей неделе появятся новички?

— Это может произойти в любую минуту, а может и не произойти вовсе. Мы должны соответствовать финансовому фейр плей, это главная задача. Пока мы идем на границе. У нас есть время до зимы. Определенная фора имеется. (Дмитрий Зеленов)

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