«Это может произойти в любую минуту». Газизов рассказал о трансферах опорника и правого защитника
22:48
Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном усилении.
— Насколько вы сильны к приобретению опорного полузащитника и правого защитника? Что скажете о фамилиях, появлявшихся в прессе?
— Давайте все вместе читать о тех, кого нам предлагает пресса. Это интересно и познавательно.
— На следующей неделе появятся новички?
— Это может произойти в любую минуту, а может и не произойти вовсе. Мы должны соответствовать финансовому фейр плей, это главная задача. Пока мы идем на границе. У нас есть время до зимы. Определенная фора имеется. (Дмитрий Зеленов)
Опрос
проголосовало: 28433Все опросы
Как «Спартак» выступит в новом сезоне-2020/21?
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 2-й тур. «Спартак» — «Ахмат» и другие матчи
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...