«Это может произойти в любую минуту». Газизов рассказал о трансферах опорника и правого защитника

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов ответил на вопрос о возможном усилении.

— Насколько вы сильны к приобретению опорного полузащитника и правого защитника? Что скажете о фамилиях, появлявшихся в прессе?

— Давайте все вместе читать о тех, кого нам предлагает пресса. Это интересно и познавательно.

— На следующей неделе появятся новички?

— Это может произойти в любую минуту, а может и не произойти вовсе. Мы должны соответствовать финансовому фейр плей, это главная задача. Пока мы идем на границе. У нас есть время до зимы. Определенная фора имеется. (Дмитрий Зеленов)