Соболев признался, что Тедеско не хватало у бровки

Нападающий «Спартака» Александр Соболев высказался о матча 21-го тура чемпионата России с «Краснодаром» (6:1). В этой встрече футболист оформил дубль. Сегодня, 7 марта, форварду исполнилось 24 года.

«В первый раз я играл в день рождения, обычно, выпадало на тренировки. Сегодня был дебют. Не могу сказать, что это как-то повлияло на матч. Просто у нас сегодня все получалось. Мы не могли забить на протяжении четырех игр, сегодня мы забили шесть мячей. Сегодня мы забили все. Сама игра была очень качественна. Всем понравилась.



Тедеско не хватает у бровки. Все-таки главный тренер. Но помощники всегда очень качественно нам помогают. Но мы, конечно, замечаем отсутствие Тедеско на поле», — сказал Соболев в эфире «Матч премьер».

После 21 тура РПЛ «Спартак» занимает 3-е место в турнирной таблице, «Краснодар» располагается на 8-м месте.