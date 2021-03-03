«Уфа» — «Урал»: Андрич реализовал пенальти
13:25
Нападающий «Уфы» Комнен Андрич удвоил преимущество своей команды в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала» — 2:0.
На 58-й минуте встречи форвард реализовал пенальти в ворота соперника, назначенный за игру рукой полузащитника екатеринбуржцев Игоря Калинина.
Победитель встречи выйдет в 1/4 финала турнира. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня, 3 марта.
Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала
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