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Новости   //    Футбол   //    БЕТСИТИ Кубок России

«Уфа» — «Урал»: Андрич реализовал пенальти

13:25
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Нападающий «Уфы» Комнен Андрич удвоил преимущество своей команды в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала» — 2:0.

На 58-й минуте встречи форвард реализовал пенальти в ворота соперника, назначенный за игру рукой полузащитника екатеринбуржцев Игоря Калинина.

Победитель встречи выйдет в 1/4 финала турнира. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня, 3 марта.

Уфа — Урал

Кубок России: сетка турнира, групповой раунд и плей-офф, расписание матчей, результаты и трансляции игр

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Материалы сюжета: БЕТСИТИ Кубок России-2020/21. 1/8 финала




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