Нападающий «Уфы» Комнен Андрич удвоил преимущество своей команды в матче 1/8 финала БЕТСИТИ Кубка России против «Урала» — 2:0.

На 58-й минуте встречи форвард реализовал пенальти в ворота соперника, назначенный за игру рукой полузащитника екатеринбуржцев Игоря Калинина.

Победитель встречи выйдет в 1/4 финала турнира. Жеребьевка этой стадии состоится сегодня, 3 марта.