«Это было похоже на издевательство!» «Спартак» разнес арбитров после матча с «Сочи»

На официальном сайте «Спартака» опубликовали обзор матча первого тура РПЛ между красно-белыми и «Сочи» (2:2). Пресс-служба московской команды раскритиковала работу главного арбитра встречи Василия Казарцева, который поставил два пенальти в ворота красно-белых.

«Подобные картины мы уже видели не раз в концовке прошлого сезона. Подавляющее большинство судейских решений (и при помощи ВАРа, и без) выносится против «Спартака». Спорные моменты в пользу красно-белых откровенно игнорируются, зато против спартаковцев выискиваются с особой тщательностью. Или трактуются по двойным стандартам, или вовсе придумываются.

Похоже, такую манеру арбитры решили перенести и на нынешний сезон. Но так судить категорически нельзя!

В эпицентре внимания, как и в июне с июлем, вновь оказались арбитры. Похожее судейство мы уже видели в концовке прошлого сезона. Игрок сочинцев бьет по воротам, Максименко отражает ногой мяч, летевший в угол. Казалось, опасность миновала. Ничего подобного! Судья Казарцев вместе с ВАР вновь разглядел пенальти. Это было похоже издевательство!" - написано в заявлении «Спартака».

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