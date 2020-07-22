«Есть хорошие шансы обыграть «Зенит». Деменко верит в успех «Ростова» в последнем туре

Экс-полузащитник «Ростова» и «Зенита» Максим Деменко считает, что ростовская команда может обыграть сине-бело-голубых в 30-м туре Тинькофф-чемпионата России.

— Команда наверняка попытается громко хлопнуть дверью в конце сезона, — цитируют «Известия» Деменко. — Обыграть дома чемпиона и при удачном стечении обстоятельств отобрать у ЦСКА четвертое место было бы хорошим прощанием с болельщиками до следующего чемпионата и реабилитацией за летние неудачи. Учитывая умение Карпина мотивировать игроков и наличие у него квалифицированных исполнителей, есть хорошие шансы обыграть «Зенит», который уже решил все свои задачи в турнире и сейчас больше думает о кубковом финале.