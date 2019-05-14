"Если ты побеждаешь "Реал", то не должен потом проигрывать "Оренбургу". Газзаев - о выступлении ЦСКА

Знаменитый тренер, обладатель Кубка УЕФА, четырехкратный чемпион России, зампред комитета по физкультуре, спорту, туризму и делам молодежи Госдумы РФ Валерий Газзаев оценил выступление ЦСКА в нынешнем сезоне.

- Что происходит с ЦСКА? Команда действительно находится в процессе становления. Единственное, что мне не очень нравится – это постоянная ссылка на "молодость команды". От этого штампа, считаю, надо уходить. Да, в ЦСКА произошли глобальные изменения в составе, создана фактически новая команда. Но она должна расти, попадать в Лигу чемпионов или хотя бы в Лигу Европы, чтобы набираться международного опыта, - сказал Газзаев. - Пока что мы видим чересчур большие перепады – если ты побеждаешь "Реал" Мадрид, то не должен потом проигрывать "Оренбургу". В весенней части чемпионата армейцы выступают, прямо скажем, неудовлетворительно. Будем надеяться, что в следующем сезоне красно-синие обретут стабильность. (Дмитрий Симонов).

Полностью интервью Валерия Газзаева - здесь.