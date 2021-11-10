Футболист ЦСКА Фернандес рассказал, как приходил пьяным на тренировки

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал о том, как приходил на тренировки в нетрезвом виде.

«Я грешен и делаю достаточно много неправильных вещей, но понимаю, что-то, что делал раньше и сейчас — это две большие разницы, — заявил Фернандес. — Видимо, святой дух, который на меня снизошел, действительно поменял мой жизненный уклад, и я вижу, насколько поменялся как человек. Раньше в Бразилии мог, например, пойти в ночной клуб, всю ночь там отрываться, а потом пьяный прийти на тренировку или вообще на нее не прийти. Делал вещи, которые просто в голове не укладываются. Сейчас не позволяю себе такого. Не явиться на тренировку или прийти пьяным — это уже что-то немыслимое.

Когда я был помоложе, столько работы давал людям! Я не вел себя, как настоящий профессионал, давал много поводов, чтобы обо мне нелицеприятно отзывались. Это неправильный подход».