Фернандес объяснил, почему решился на смену гражданства

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в интервью «СЭ» рассказал, почему он решил получить российский паспорт.

«Первым, кто ко мне обратился по поводу российского паспорта, был наш генеральный директор Роман Юрьевич Бабаев, - вспомнил Фернандес. - Он спросил: «Марио, есть у тебя интерес?» Я сказал: «Да, конечно». Но совпало так, что меня вызвали в сборную Бразилии, и на какое-то время вопрос потерял актуальность. Когда мы находились в Германии, встречались с «Вольфсбургом» в Лиге чемпионов, Бабаев опять спросил: «Вернемся к этому разговору?» Ответил, что да, конечно, интерес у меня сохраняется, необходимо только с семьей поговорить. И после того как заручился поддержкой родных, сказал, что готов.

В тот момент уже сроднился с Россией, влюбился в страну, и как только у меня появилась возможность защищать ее цвета, решил ею воспользоваться. Есть люди, которые не одобряют, а есть другие, кто полностью поддерживает и говорит, что это правильный выбор. Но в первую очередь руководствуюсь все-таки мнением семьи, а близкие единогласно выступили за принятие российского гражданства, все без исключения меня поддержали. Поэтому стараюсь не замечать тех, кто недружественно в этом отношении отзывается».