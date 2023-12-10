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Судейство

Сегодня, 16:18

«Факел» — «Динамо»: странный пенальти в Воронеже. Бальбуэна не ударил Менделя рукой

Александр Бобров
Шеф-редактор
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«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции
«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции
«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции
1/3

На 78-й минуте матча 18-го тура чемпионата России «Факел» — «Динамо» (1:1) судья Рафаэль Шафеев самостоятельно назначил 11-метровый удар, определив, что Фабиан Бальбуэна нарушил правила в борьбе с Андреем Менделем.

«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции

Решение арбитра выглядит странным и спорным: динамовец не ударил соперника рукой, не отмахнулся ему в лицо. Мендель держал соперника руками — Бальбуэна попытался освободиться и случайно пихнул воронежца в голову. Игрок «Факела» явно усилил последствия контакта.

«Факел» — «Динамо».
Фото Скриншот трансляции

Вокруг этого пенальти наверняка будут споры, «Динамо» может обратиться с жалобой в ЭСК. Но, хотя 11-метровый выглядит очень «легковесным» на фоне заявлений о более высокой планке разрешимых единоборств в сезоне-2023/24, и этот вердикт рефери комиссия может поддержать, как нередко случалось в этом году.

Россия. Премьер-лига. 18-й тур
10 дек, 14:00. Центральный стадион профсоюзов (Воронеж)
Факел
1:1
Динамо

ФК Динамо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Рафаэль Шафеев
22
15
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
2
 Краснодар 17 10 5 2 27-14 35
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 ЦСКА 17 7 7 3 31-23 28
8
 Рубин 17 7 4 6 16-21 25
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 17 3 5 9 18-27 14
15
 Балтика 17 3 4 10 12-23 13
16
 Сочи 17 3 1 13 16-30 10
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8.12 19:00
Локомотив – Урал
 2 : 0
9.12 14:00
Спартак – Кр. Советов
 3 : 0
9.12 16:30
Ахмат – Ростов
 0 : 0
9.12 19:45
Зенит – Пари НН
 1 : 0
10.12 14:00
Факел – Динамо
 1 : 1
10.12 16:30
Сочи – Оренбург
 - : -
10.12 19:45
Краснодар – ЦСКА
 - : -
10.12 19:45
Балтика – Рубин
 - : -
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Зенит

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
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Виктор Мелехин

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Оренбург

 14 1 4
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